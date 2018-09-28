غلق إدارى وإزالة مخالفات محال وقطع أراض بالتجمع الخامس

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ عدد من قرارات الغلق الإدارى ورفع عدادات الكهرباء، لعدد من المحال لممارستها النشاط بدون رخصة تشغيل بالمخالفة لشروط التعاقد مع الجهاز، بجانب غلق إدارى، وإزالة مخالفات البناء بعدد من قطع الأراضى، لمخالفة النشاط من سكنى إلى إدارى، ومخالفة التراخيص الصادرة، بالتجمع الخامس.



وأكد المهندس عادل النجار، أن جهاز المدينة سيواصل تنفيذ الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات، لتطبيق القانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.​



