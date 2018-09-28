ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مصر تتسلم 500 مليون دولار من البنك الأفريقي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
رويترز
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن بنك التنمية الأفريقى قام بتحويل 500 مليون دولار لبلادها اليوم الجمعة، وهو ما يمثل الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأضافت نصر في بيان صحفي أن الدفعة الأخيرة من القرض الأفريقي "ستخصص لدعم المشروعات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا".

وتأتي التمويلات التي تحصل عليها مصر في ظل تنفيذ البلاد برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ترشيحاتنا

مسئولون بدرجة نشطاء فيسبوك.. 4 آلاف رسالة يومية لـ وزير التعليم ووزير الشباب والرياضة يدعم صلاح

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الأحد المقبل.. فيديو

زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

الزمالك ضيف ثقيل على القادسية فى البطولة العربية للأندية.. اليوم

الإرهاب لايفرق بين كبير أو صغير..غلق حضانتين فى شبرا الخيمة تدرسان مناهج متطرفة..تضامن البرلمان:لابد من إجراءات صارمة ضد كل من يبث سموما لأطفالنا..ونائبة تطالب بالرقابة المشددة

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية في البطولة العربية

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو
محافظ شمال سيناء:المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو
برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو
الصحة تؤكد ضرورة توفير الدعم المالي لمكافحة الأمراض غير المعدية عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟