السفارة الكورية: السيسي ومون جي إن اتفقا على توسيع نطاق التعاون الثنائي

أبرزت الصفحة الرسمية للسفارة الكورية في القاهرة، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكتبت السفارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «التقى الرئيس مون جيه-إن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 26 سبتمبر 2018، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».



وأضافت أن الرئيسين اتفقا على توسيع نطاق التعاون بين الدولتين بقولها: «وقال الرئيسان إن الدولتين تربطهما علاقات اقتصادية قوية وشراكة شاملة في مجالات متعددة، واتفقا على توسيع نطاق التعاون ليشمل الدفاع وإنتاج المعدات العسكرية من خلال مواصلة المشاورات الدورية وتبادل زيارات المسئولين رفيعي المستوى».



وأضافت: «وعلى وجه الخصوص، طالب الرئيس مون الحكومة المصرية بالاهتمام بمشروع توريد قطارات مترو الأنفاق في القاهرة وتصدير الدبابة الكورية "كي-9" والسفن البحرية الكورية».



وتابعت «وصرح الرئيس المصري بأن مصر ستبدأ إصلاح قطاع البنية التحتية من خلال الاستفادة من الخبرات الكورية في قطاعات التنمية والتعليم».