تأجيل قطع المياه بعدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم تأجيل قطع المياه عن مناطق المطرية – عين شمس – النزهة الجديدة – ألف مسكن – المطار – الشيراتون – منطقة جامع الفتح – منطقة ميدان الحجاز، وهو ما سبق أنه سيعلن عنه ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ السبت 29/9/2018 وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم.
وذلك نظرًا لما كان هو مقرر من قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بشارع الحرية وطريق مسطرد القديم.
وذلك نظرًا لما كان هو مقرر من قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بشارع الحرية وطريق مسطرد القديم.