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اقتصاد

تأجيل قطع المياه بعدة مناطق بالقاهرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم تأجيل قطع المياه عن مناطق المطرية – عين شمس – النزهة الجديدة – ألف مسكن – المطار – الشيراتون – منطقة جامع الفتح – منطقة ميدان الحجاز، وهو ما سبق أنه سيعلن عنه ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ السبت 29/9/2018 وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم.

وذلك نظرًا لما كان هو مقرر من قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بشارع الحرية وطريق مسطرد القديم.

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