فوز ألمانيا بحق استضافة يورو 2024 يستحوذ على عناوين الصحف

سيطر فوز ألمانيا بحق استضافة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" على الصحف الصادرة هناك، صباح اليوم الجمعة.



وتصدرت صورة يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، غلاف صحيفة "فوسبال بيلد" التي عنونت: "بعد فوز ألمانيا بتنظيم يورو 2024.. هل يجلب كلوب اللقب لنا؟"،فى إشارة لامكانية أن يكون كلوب هو المدير الفنى القادم للمانشافت بعد يواكيم لوف.



وخصصت الصحيفة مساحة من غلافها للحديث عن أزمة ماريو جوتزه، بعد فشله في الظهور بالبوندسليجا هذا الموسم، معنونة: "لماذا أصبح خروج جوتزه من ألمانيا ضروري؟".



وأبرزت الصحيفة غياب ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ عن مواجهة هيرتا برلين، الليلة، بسبب إصابة في الكاحل.



واحتفلت صحيفة "فاز"بفوز ألمانيا بحق استضافة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، واصفة الأمر بالخرافة.



وفي السياق ذاته، سيطرت البهجة على صحيفة "أبيندتسايتونج" للسبب نفسه واصفة يورو 2024 بحلم الصيف.

