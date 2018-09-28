طاهر أبو زيد يصل ضريح جمال عبد الناصر.. صور

وصل منذ قليل، وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، إلى ضريح جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، لإحياء الذكرى ٤٨ على رحيله، وسط توافد العديد من المواطنين على الضريح لإحياء ذكرى وفاة الزعيم.



وشهد محيط ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة والجيش، بالتزامن مع الذكرى الـ٤٨ على رحيل الزعيم.



وتوافد، العشرات من المواطنين وعدد من الشخصيات العامة من محبي الراحل جمال عبد الناصر، لإحياء ذكرى رحيله، رافعين صوره وأعلام مصر.



