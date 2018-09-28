سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28 -9- 2018 بسوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم، الجمعة 28 سبتمبر 2018، بسوق العبور، فتراوح سعر الطماطم بين 3.50 و6.70 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 5.5 و7 جنيهات للكيلو، والكوسة 6.50 جنيه للكيلو، والخيار الصوب 6.50 جنيه، والخيار البلدي 4 جنيهات.



وبلغ سعر البصل 4.50 جنيه للكيلو، والكُرات 3 جنيهات للكيلو، والملوخية 2 جنيه، والفاصوليا 15 جنيها، والبامية 12 جنيها، والباذنجان الرومي 2.50 جنيه للكيلو، والباذنجان الأبيض 4.50 جنيه، والباذنجان البلدي 5 جنيهات للكيلو.



وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي 6.50 جنيه، والفلفل الحامي بلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والثوم 12 جنيها.



كما استقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، فبلغ البرتقال البلدي 2.50 جنيه للكيلو، وأبو سرة 4.50 جنيه، والصيفي 6 جنيهات، وسجلت المانجو العويسي 25 جنيها، والمانجو الزبدية 18 جنيها.



وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها، والأحمر تراوح بين 8 و10 جنيهات، وبلغ سعر التفاح الأمريكي 25 جنيها للكيلو، والبلح الزغول 5.50 جنيه للكيلو، والرملي 6 جنيهات، والتين البرشومي 13 جنيها، والجوافة 6.50 جنيه، والرمان 7 جنيهات.