سيولة مرورية على المحاور والميادين الرئيسية بالجيزة

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، استقرارا في الحالة المرورية على أغلب المناطق.



وأفادت مصادر أمنية، بأن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات بوجود مؤثرات على الطرق، حيث تستقر الحالة المرورية بشارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، حتى مناطق الدقي ومحيط جامعة القاهرة.



كما يشهد شارعي الهرم وفيصل سيولة مرورية تامة منذ ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى استقرار الحالة المرورية أعلى كوبري فيصل، حتى مناطق الجيزة.



فيما يشهد محور صفط اللبن سيولة مرورية تامة، مع استقرار الحالة المرورية بمناطق أكتوبر والشيخ زايد.