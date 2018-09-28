استقرار الحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية

أفاد مصدر أمني، بالإدارة العامة للمرور، بأن معدلات السير على الطرق والمحاور الرئيسية لم تتخطَ نسبة الـ30%‏ حتى الآن من معدلات السير الطبيعية.



ونوه المصدر إلى أن جميع الطرق والمحاور الرئيسية تعمل بصورة طبيعية، مع استقرار حالة الطريق الدائري على أغلب الأنحاء بمناطق أعلى الأوتوستراد وكورنيش النيل، والتجمع الخامس ومدينة نصر حتى نفق السلام ومناطق المرج ومؤسسة الزكاة، مرورا بمخرج الطريق الزراعي، ومحور المريوطية.



وأشار المصدر، إلى أن اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور،وجه بنشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق والمحاور الرئيسية.



وأضاف أن محور ٢٦ يوليو يشهد سيولة مرورية تامة على أغلب الأنحاء في الاتجاهين القادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري إلي مناطق الطريق الصحراوي ومدينة ٦ أكتوبر.



كما تشهد الطرق الصحراوية استقرار تام في الحالة المرورية، حيث تستقر الحالة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، والكريمات الشرقي، وأسيوط الغربي، والقطامية - العين السخنة، والطريق الدائري الاقليمي.