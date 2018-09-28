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حوادث

عصابة تقتل تاجر قبل تهريبه 339 طربة حشيش و21 ألف قرص مخدر بالضبعة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:45 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
نور محمود
نجحت الأجهزة الأمنية والبحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح , فى ضبط تشكيل عصابي وراء غموض واقعة مقتل أحد تجار المخدرات بمطروح، وذلك بهدف الاستيلاء على شحنة مواد وأقراص مخدرة كانت بحوزته.

أكد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح , إن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح كشفت غموض البلاغ المقدم من ( سائق - مقيم بنجع الحميدات بقنا) لقسم شرطة الضبعة بأنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل بطريق محور الضبعة وبرفقته سائق اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل ، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاههما أصابت إحداها السائق الثانى بالظهر أودت بحياته ، وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره ( 900 جنيه وهاتفه المحمول ) ولم يتمكنوا من الإستيلاء على السيارة لعطلها.

واضاف ان القوات قامت بتفتيش سيارة المجنى عليهما عُثر بداخلها على ( 339 طربة لمخدر الحشيش و 21200 قرص مخدر ) بمخزن سرى أسفل صندوق السيارة، وتم حبس سائق السيارة إحتياطيًا.

وبتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "عبدالنبى . ر . إ - سن51  عاطل"  له معلومات جنائية مسجلة،"إبراهيم . ع . ر - سن 30 - عاطل " نجل الأول،و"على . ع . ر - سن22 - عاطل  نجل الأول و له معلومات جنائية مسجلة،"مراجح . ر . إ - سن40 - عاطل " شقيق الأول و له معلومات جنائية مسجلة،و "فرج . ر . إ - سن 38 - عاطل  شقيق الأول و له معلومات جنائية مسجلة،و"ناصف . ب . م - سن43 - عاطل " و له معلومات جنائية مسجلة وجميعهم مقيمين بوادى الرمل وعزبة السادات بدائرة قسم شرطة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم عدا السادس .. وبحوزتهم (سيارة ربع نقل ، سيارة ملاكى .. المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بعلم المتهم السادس بحيازة المُبلغ والمجنى عليه للمواد المخدرة فإتفق مع باقى المتهمين على الإستيلاء عليها ، وأنهم قاموا بتتبعهما بالسيارتين لإستيقافهما ، وأن المتهم الثانى هو مطلق الأعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه ، ولم يتمكنوا من الإستيلاء على السيارة وما بها من مواد مخدرة لتعطلها وإستولوا على المبلغ المالى ، وتخلصوا من الهاتف المحمول في الدروب الصحراوية.

وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم الهارب بمسكنه بدائرة قسم شرطة مطروح ، وسيارة ملكه يقوم بإستغلالها فى ترويج المواد المخدرة كما ضبط بإرشاد المتهم الأول السلاح المستخدم عبارة عن ( بندقية آلية ، وعدد 40 طلقة نارية من ذات العيار  .
حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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