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تعليم

تجديد تعيين رئيس تحرير موقع الأعلى للإعلام عضوا بمجلس ألسن عين شمس

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
‎أصدر الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتجديد تعيين الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضوا بمجلس كلية الألسن بالجامعة لفترة جديدة ضمن التشكيل الجديد للمجلس وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال أبو كب، في بيان اليوم الجمعة، إن الانتماء لكيان مثل كلية الألسن في صرح عريق مثل جامعة عين شمس شرف كبير يعتز به، خاصة وأنه يأتي في توقيت مهم من تاريخ الكلية الأبرز والتي تمثل احدى واجهات القوة الناعمة لمصر لما فيها من تنوع دراسي وطبيعة عمل خريجيها الذين يتواجدون في مختلف قطاعات العمل.

‎وأضاف أن تجديد اختياره في مجلس الكلية تكليف وطني وتشريف علمي وثقة يتمنى أن يكون على قدرها، وسيسعى بكل جهد للمساهمة في عملية التطوير المستمرة بالكلية بما يخدم الوطن وشبابه والتي يقوم عليها علماء أجلاء يمثل كل منهم قيمة مضافة وحقيقية لمسيرة التنوير في مصر.

‎يذكر أن الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب هو مؤسس بوابة روزاليوسف وهو أول رئيس تحرير لها، وهو محاضر دولي في مجال الإعلام ويدرس بعدد من الجامعات المصرية، وله تجربة طويلة في التعامل مع الشباب، وقد بدأ حياته الصحفية بمجلة "صباح الخير" التي تدرج فيها حتى وصل لمنصب مساعد رئيس تحرير، وهو عضو الجمعية العمومية لمؤسسة "روزاليوسف".

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