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رياضة

رضا البلتاجي : كل حكام العالم أخطأوا وحكامنا شرفاء

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:43 ص
رضا البلتاجى
رضا البلتاجى
منتصر الرفاعي
أكد الكابتن رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق وعضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بأن هناك حملات تشويه يتعرض لها حكام مصر على نداء الفترة الأخيرة لا أساس لها مشيرًا إلي أن أخطاء التحكيم لم ولن تنتهى في كل دوريات العالم.

وأضاف البلتاجي فى تصريحاته اليوم ببرنامج صباح الرياضة على قناة نايل سبورت بأن حكام مصر بخير ولا يوجد بينهم حكم يتمنى الخطأ أو له مصلحة مع أي نادٍ على الإطلاق وحكام مصر أشرف حكام العالم .

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن خطأ الحكم لا يتحمله فى مصر سوى رئيس لجنة الحكام وهذا أمر غريب وظالم للغاية بالرغم أن هناك عمل شاق وجاد جدا تقوم به لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح .

وألمح رئيس لجنة الحكام السابق إلي أن تقييم الحكام فى مصر ظالمة سواء من كل المحللين وخبراء التحليل الفني فى كل الاستوديوهات الفضائية بالرغم من اجادتهم فى مواقف ومباريات كبيرة أدارها حكام مصريين على أعلي مستوى .

وناشد عضو مجلس النواب كل منظومة كرة القدم الرفق بحكامنا خلال الفترة المقبلة لأن الحكم هو أهم عنصر يجب مساندته ودعمه كما تتم مساندة ودعم اللاعبين والأجهزة الفنية ورؤساء الأندية من قبل الجماهير .

وطالب البلتاجي من الجميع ضرورة التكاتف من أجل الحفاظ على المسابقة وبطولة الدوري حتى لا نندم على أي تصرفات مسيئة قد تضر بمصلحة كل عناصر اللعبة .

وعن تطبيق تقنية الفيديو ال VAR فى الدوري الممتاز المصري أعلن رئيس لجنة الحكام السابق بأنها مكلفة للغاية ولن تنهى على وقوع الحكام فى الأخطاء لأن الأخطاء جزء من متعة كرة القدم فى كل العالم ولم ولن تنتهى من الملاعب أبدًا .

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