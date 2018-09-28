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صحيفة عمانية: كلمة الرئيس الفلسطيني صرخة تخاطب الضمير وتضع ملامح جديدة للقضية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:22 ص
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
اعتبرت صحيفة "الوطن " العمانية أن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تكن مجرد كلمة رئيس تحدد أولويات بلاده، أو يضع بها ملامح قضيته، لكنها كانت صرخة مدوية، سعت إلى كشف الحقائق والملامح التي تدور بها القضية الفلسطينية منذ 70 عامًا، دون رتوش دبلوماسية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم /الجمعة/ التي جاءت تحت عنوان "صرخة تخاطب الضمير وتضع ملامح جديدة للقضية" بدأ الرئيس عباس بالتأكيد على حقيقة مؤكدة يسعى الكيان الإسرائيلي المحتل ومن يحمونه ومن يصمتون على جرائمه إلى طمسها، ففلسطين ليست للبيع حقيقة خالدة تتجاوز حتى قدرات أكبر الزعماء الفلسطينيين، تاريخيًّا وحاليًّا، تبعها تأكيد على أن الدعم الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية وغزة لا يمكن أن يكون بديلًا عن حل سياسي للصراع.

وتابعت " برغم أن صرخة فلسطين اليوم ليست بجديدة، لكنها حملت توجهًا شديد الوضوح، ابتعد عن دبلوماسية اعتمدتها القيادة الفلسطينية ما بعد أوسلو، وحرصت للمرة الأولى على توضيح الأمور والملابسات، ورأت من المنصة الأممية فرصة لكسر الهيمنة الأمريكية على قضية الصراع الشرق متوسطي، واستخدمت المنطق في إثبات أن انحياز واشنطن لتل أبيب ـ الذي فاق كل الحدود خلال الإدارة الحالية ـ لا يمكن أن ينتج وسيطًا وحيدًا ونزيهًا.

وأضافت " شكل هذا الخطاب في طياته عهدًا جديدًا للقضية الفلسطينية، ليس فقط بالخروج بها من عهد الهيمنة الأمريكية، لكنه حرص على التأكيد على أن البلطجة الإسرائيلية، وما تمارسه آلة البطش الإسرائيلي من إرهاب، لن تجبر الشعب الفلسطيني على المساومة على حقوقه وثوابته، واضعًا المجتمع الدولي أمام وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

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