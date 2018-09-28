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الأوقاف: التعارف بين الناس يكون بالحب وعدم إنكار الغير

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الشيخ محمد عيد كيلانى مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن الكريم كلمة «يا أيها الناس» أكثر من مرة، موضحًا أن المراد بها عموم الناس.

وأضاف كيلاني، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن العلماء الكبار كانوا يقولون «الشخص الذي يخاف الله في كل شيء لا يجب أن يخاف منه العبد فميزان التفاضل هو الخوف والتقوى».

وأشار إلى أن خلق الإنسان من أجل الحب والمودة والرحمة، وليس من أجل الحرب والكراهية، فالتعارف يجب أن يكون بالحب وعدم إنكار الغير.

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