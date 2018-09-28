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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: مصر تخطط لعمل نظام أمني حديث لحماية زوار الأهرامات وحافلات كهربائية لنقلهم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، الجمعة، إن الحكومة المصرية أحيت خطتها بشأن ترميم منطقة هضبة الأهرامات وتمثال أبو الهول مع انتعاش السياحة، التى حققت في عام 2010 عائدات بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي أي ما يوازي أكثر من عشر الناتج المحلي.

وأضافت الصحيفة أن السياحة شهدت انتعاشة حيث ارتفعت نسبة السياح بنسبة 50٪ عن العام الماضي، بفضل تحسن الوضع الأمني وتوفير أسعار منافسة، ماشجع الحكومة على ترميم تلك المنطقة، حيث أنه من المقرر أن يتم توفير نظام أمني حديث لحماية الزوار، وكذلك حافلات كهربائية لنقلهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجهود توقفت فجأة بعد ثورة 2011 مع انخفاض عائدات السياحة، فيما أعلنت الحكومة في عام 2016 استئناف العمل مع إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتأمين المنطقة، وهي فكرة حظيت بقبول علماء الآثار والعاملين بالسياحة.

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