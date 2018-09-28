ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إيقاف كريستيانو رونالدو أوروبيا تحتل عناوين الصحف الإيطالية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
استحوذ قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القم /يويفا/ بإيقاف البرتغالى كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في دوري الأبطال الأوروبي بعد طرده في اللقاء الأول لفريقه يوفننتوس فى البطولة على عناوين الصحف الإيطالية الصادرة اليوم /الجمعة/.


وقالت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) - في عنوانها - "دوري أبطال أوروبا: فقط إيقاف مباراة واحدة لرونالدو، وبالتالي سيعود لمواجهة مانشستر يونايتد".

وعن مباريات الاسبوع فى الدورى ذكرت "ميلان توقف أيضًا في إمبولي، لقد أخذوا زمام المبادرة ثم تعرضوا للضربة، لكن اللاعب الأفضل كان جيجي دوناروما".

وتابعت الصحيفة "ساسولو في المركز الثالث بعد الفوز على سبال".

وختمت الصحيفة عناوينها بالتعليق على قرار الاتحاد الاوروبى لتقنية الفار وقالت "اليويفا يقول نعم لتقنية الفيديو.. في دوري أبطال أوروبا من موسم 2019-2020".

وخرجت صحيفة "توتو سبورت"، بعنوان: "رونالدو، إنها مجرد بداية".

وأضافت "باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس: أفكر في عملية الشراء التالية، كريستيانو اَخر. لم يكن أمرًا صعبًا التوقيع مع النجم البرتغالي، لأنه أراد الانضمام لنا".

وعن بوجبا، قال باراتيسي: "أي شخص يغادر، يكون لديه الحنين إلى البيانكونيري".
وتابعت عن نتنائج مباريات أمس "ميلان لا يقنع وجاتوزو يدق جرس الإنذار.. في إمبولي سقوط اَخر: التعادل الثالث على التوالي.. بينما ساسولو يقدم عرضًا مميزًا ضد سبال، ويتوج بالمركز الثالث".

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مواجهة أليجري وأنشيلوتي، لا أحد مثلهما في الدوري الإيطالي..ماكس لم يبدأ أبدًا قويًا جدًا كهذا، فريقه يكسر بالفعل أرقامًا قياسية"وذلك تعليقا عن مواجهة قمة الاسبوع بين ناديى يوفننتوس ونابولى
وأضافت "أنشيلوتي حول نابولي: الاَن إنه يريد تحقيق الفوز وأخذ القيادة".

وسلطت الصحيفة الضوء على عقوبة كريستيانو رونالدو، بعدما كشف اليويفا عن إيقافه لمباراة واحدة بعد الطرد أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا.

وعلقت على قرار يويفا تطبيق تقنية الفار وذكرت "اليويفا قرر بالفعل، تقنية الفيديو ستستخدم في دوري أبطال أوروبا.. النسخة المقبلة سيدخلها التكنولوجيا، لكن في الدوري الأوروبي سيكون من عام 2020".

ترشيحاتنا

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

زيكو زكي .. ممثل مصري يخوض بطولة مسلسل أمريكي عن أف بي أي

بعد اغتيالها.. تعرف على الموديل العراقية تارة فارس.. صور

التعليم: تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

جدل في تونس بسبب لوحة حنبعل القرطاجي يغزو روما خلف وزير الداخلية الإيطالي

مدير النشاط الرياضي بالأهلي: التصويت على لائحة النظام الأساسي يتم في سلاسة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

تفاصيل ضبط أكبر مزوري الأوراق الرسمية بالجيزة

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

فيديو

زكريا عثمان: منتدى الحضارات يجسد ثورة حية لنبذ الإرهاب .. فيديو
مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس السيسي.. فيديو
أحمد تيمور: عبد الناصر كان أكثر حظا من السيسي.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟