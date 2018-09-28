إيقاف كريستيانو رونالدو أوروبيا تحتل عناوين الصحف الإيطالية

استحوذ قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القم /يويفا/ بإيقاف البرتغالى كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في دوري الأبطال الأوروبي بعد طرده في اللقاء الأول لفريقه يوفننتوس فى البطولة على عناوين الصحف الإيطالية الصادرة اليوم /الجمعة/.





وقالت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) - في عنوانها - "دوري أبطال أوروبا: فقط إيقاف مباراة واحدة لرونالدو، وبالتالي سيعود لمواجهة مانشستر يونايتد".



وعن مباريات الاسبوع فى الدورى ذكرت "ميلان توقف أيضًا في إمبولي، لقد أخذوا زمام المبادرة ثم تعرضوا للضربة، لكن اللاعب الأفضل كان جيجي دوناروما".



وتابعت الصحيفة "ساسولو في المركز الثالث بعد الفوز على سبال".



وختمت الصحيفة عناوينها بالتعليق على قرار الاتحاد الاوروبى لتقنية الفار وقالت "اليويفا يقول نعم لتقنية الفيديو.. في دوري أبطال أوروبا من موسم 2019-2020".



وخرجت صحيفة "توتو سبورت"، بعنوان: "رونالدو، إنها مجرد بداية".



وأضافت "باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس: أفكر في عملية الشراء التالية، كريستيانو اَخر. لم يكن أمرًا صعبًا التوقيع مع النجم البرتغالي، لأنه أراد الانضمام لنا".



وعن بوجبا، قال باراتيسي: "أي شخص يغادر، يكون لديه الحنين إلى البيانكونيري".

وتابعت عن نتنائج مباريات أمس "ميلان لا يقنع وجاتوزو يدق جرس الإنذار.. في إمبولي سقوط اَخر: التعادل الثالث على التوالي.. بينما ساسولو يقدم عرضًا مميزًا ضد سبال، ويتوج بالمركز الثالث".



وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "مواجهة أليجري وأنشيلوتي، لا أحد مثلهما في الدوري الإيطالي..ماكس لم يبدأ أبدًا قويًا جدًا كهذا، فريقه يكسر بالفعل أرقامًا قياسية"وذلك تعليقا عن مواجهة قمة الاسبوع بين ناديى يوفننتوس ونابولى

وأضافت "أنشيلوتي حول نابولي: الاَن إنه يريد تحقيق الفوز وأخذ القيادة".



وسلطت الصحيفة الضوء على عقوبة كريستيانو رونالدو، بعدما كشف اليويفا عن إيقافه لمباراة واحدة بعد الطرد أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا.



وعلقت على قرار يويفا تطبيق تقنية الفار وذكرت "اليويفا قرر بالفعل، تقنية الفيديو ستستخدم في دوري أبطال أوروبا.. النسخة المقبلة سيدخلها التكنولوجيا، لكن في الدوري الأوروبي سيكون من عام 2020".

