التعليم: مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات حل مشكلة عجز المعلمين قريبا

عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعًا مع أعضاء لجنة التعليم؛ لبحث بعض النقاط المهمة الخاصة بالمعلمين.



وحضر الاجتماع كل من هند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية والمشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، والدكتورة فتحية خيري مدير عام إدارة التنسيق بالتعليم الفنى، وأعضاء من إدارة التنسيق العام بالوزارة، حيث تم استعراض بعض نماذج للإجراءات المميزة التى تم تنفيذها بنجاح لحل مشكلة العجز والزيادة.



وأكد عمر، مدى أهمية التشاور وتبادل الآراء بين جميع أعضاء اللجنة، والذى يؤتى ثماره بالوصول إلى أفضل الحلول للعديد من المشكلات الخاصة بالتعليم.



ووجه نائب الوزير بضرورة عمل تقرير مفصل لكافة الإجراءات التى تم تنفيذها فعليًا لمشكلة العجز والزيادة فى المعلمين فى بعض التخصصات على مستوى جميع المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض تلك الإجراءات فى مؤتمر صحفى قريبًا تحقيقًا لمبدأ المصداقية والشفافية.



وشدد على ضرورة تحرى الدقة المتناهية عند القيام بندب أو إلغاء ندب أحد المعلمين وفقًا لصالح العملية التعليمية، وبما لا يضر بمصلحة المعلم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للمعلم.