ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

منى محرز: وزارة الزراعة مؤهلة لاستخدام التطبيقات الذكية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
شاركت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنه في افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية بالخرطوم حيث ناقش المنتدي أهمية التكنولوجيا الرقمية فى تحقيق الأمن الغذائى وزيادة المنتجات الزراعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وحضر الافتتاح وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الزراعة والغابات السودانية وبحضور رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية ورئيس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال.

وأثناء كلمتها نقلت "محرز" تحيات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، وتمنياته بالتوفيق لكل المشاركين بالمنتدي وتطلعه إلى زيادة الزراعة الذكية المعتمدة علي تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء وتكنولوجيات جديدة أخرى لتحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي للتقدم إلى عالم قادر على تحقيق الأمن الغذائى فى دولنا لخدمة صالح شعوبنا وتطوير المناطق الريفيه وسكان الريف.

وأوضحت "محرز" في كلمتها أمام المنتدي أن الحكومة المصرية أعلنت العام الماضي عام المعلومات والبيانات الإلكترونية وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بما تمتلكه من إمكانيات المعمل المركزي للمناخ الزراعي وأجهزة الاستشعار عن بعد ووحدة النظم الخبيرة ومع وجود قاعدة بيانات عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي فهي مؤهلة لاستخدام التطبيقات الزراعية الذكية حيث إن استخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتطوير الزراعة والتسميد والحصاد وطرق الري و مجال تغذية الحيوان والتحسين الوراثي مع إمكانية توظيف الذكاء الصناعي للتعامل مع البيانات واستخدام الأجهزة الزراعية التكنولوجية الحساسة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء ورطوبة الطقس والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة، وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام ري يمكنها تحديد الاحتياجات المائية وتشغيل نظم الرى اتوماتيكيا.

وأكدت " نائب الوزير" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية تقوم حاليا بانشاء مركز معلومات مركزي متقدم يضم قاعدة بيانات شاملة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ضمن البرنامج القومي لتكنولوجيا المعلومات وقد تم رفع احداثيات مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والمجازر وجميع المنشآت الحيوانية وذلك باستخدام أجهزة GPS وتوقيع تلك الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية وإعداد خريطة وبائية للأمراض الحيوانية والتي علي أساسها يتم وضع خطة للتحكم والسيطرة علي الأمراض الوبائية ويتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة ومتابعة التعديات علي البحيرات والأراضي الزراعية والعمل علي إزالتها ونظام الانذار المبكر والتنبؤ بالأمراض العابرة للحدود مثل حمي الوادي المتصدع.

وأشارت "محرز" في كلمتها أن "الفلّاح الرقمي" يجب أن يعتمد على تقنيات متطورة في المعلوماتية، لتحديد الطرق المثلى في استخدام المياه والبذور والسماد والمبيدات، والتعرف على تغيرات المناخ وخصائص التربة، كما تستخدم تقنية "الاستشعار من بُعد" لجمع معلومات عن التربة، مثل خصائصها والرطوبة والمعادن. كما أن هناك طائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات فيديو مصغرة، قادرة على حساب كمية السماد المطلوبة لإنتاج زراعي على نطاق واسع.

ولفتت "محرز" انه في مجال الانتاج الحيواني في مصر يوجد حاليا نظم إلكترونية يتم عن طريقها المراقبة والتحكم في إدارة مزارع الإنتاج الحيواني بحيث يتم تسجيل كل بيانات المزرعة والحيوانات وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة للحصول علي أعلى إنتاجية وتوفير الظروف البيئية المناسبة من درجة الحرارة والرطوبة والتعرف علي معدل الإنتاج والحالة الصحية للحيوانات وأيضا يتم استخدام تطبيق يعمل علي الهواتف المحمولة لتسهيل متابعة ومراقبة البيانات من أي مكان وأيضا في مزارع إنتاج الألبان يتم استخدام رقاقة الكترونية تحتوي علي جميع البيانات الخاصة بالحيوان رقمه وعمره والسلالة ، وكذلك كمية إنتاج اللبن والحالة الصحية للحيوان ونسب الخصوبة واستبعاد الحيوانات المريضة قبل الحلب والتحصينات والأدوية التي تم استخدامها وعمل تقييم فردي للحيوانات وأيضا تقييم إجمالي للقطيع.

وفى نهايه كلمتها تقدمت نائب وزير الزراعة بخالص الشكر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارت الزراعة والغابات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية على تنظيم هذا المنتدى ولحكومة جمهورية السودان الشقيقه على حسن الاستضافه متمنية للجميع دوام النجاح والتوفيق.

وخلالها تواجدها بالخرطوم قامت "محرز" بعقد اجتماع مع وزير الزراعة و الغابات اللسوداني ووزير الدولة للصناعة والتجارة السوداني بوزاراتهم بحضور ممثلي السفارة المصرية.

وعلي هامش المنتدى تباحثت سبل التعاون مع وزير الزراعه الاردني ووزيره الزراعه الموريتانية.

وبناء علي دعوه الغرفه التجاريه السودانيه حضرت محرز حفل تكريم السفير المصري بالخرطوم بمناسبه إنتهاء خدمته بالسودان بحضور وزير النقل ونخبه من رجال الاعمال، وقد أشادوا بالاداء المتميز للسفير في تعميق التعاون بين البلدين .

كما تم تكريم مني محرز من المنظمة العربية للتنمية الزراعية في اليوم الزراعه العربي للمنظمة والتي أنشئت عام ١٩٧٢، وذلك نظرا لجهدها وتاريخها الحافل والمهني في الزراعه والتعاون مع الدول العربية الشقيقة من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
منى محرز: وزارة الزراعة مؤهلة لاستخدام التطبيقات الذكية
منى محرز: وزارة الزراعة مؤهلة لاستخدام التطبيقات الذكية

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط جزيرة سولاوسي الإندونيسية

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

لمحاربة الشهادات الوهمية بالكويت.. اعتماد شهادات الوافدين شرط تجديد الإقامة

نجم الأهلي السابق يكشف عن صدفة غريبة جمعته بالخطيب.. فيديو

الإرهاب لايفرق بين كبير أو صغير..غلق حضانتين فى شبرا الخيمة تدرسان مناهج متطرفة..تضامن البرلمان:لابد من إجراءات صارمة ضد كل من يبث سموما لأطفالنا..ونائبة تطالب بالرقابة المشددة

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

الدرندلي يوقع في كشوف الحاضرين بعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

أمين الفتوى يوضح حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة.. فيديو

شريف إكرامي يوجه رسالة دعم مؤثرة للأهلي عقب أزمة شركة صلة

تفاصيل ضبط أكبر مزوري الأوراق الرسمية بالجيزة

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

مدير النشاط الرياضي بالأهلي: التصويت على لائحة النظام الأساسي يتم في سلاسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

فيديو

زكريا عثمان: منتدى الحضارات يجسد ثورة حية لنبذ الإرهاب .. فيديو
مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس السيسي.. فيديو
أحمد تيمور: عبد الناصر كان أكثر حظا من السيسي.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟