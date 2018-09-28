مقالات الكتاب فى الصحف اليوم.. علاء ثابت يكتب قادة العالم ينصتون لمبادئ الرئيس السيسي.. عماد الدين أديب يتحدث عن الأوضاع فى لبنان.. والطرابيلى يناقش خطر زيادة العنف الأسري

-علاء ثابت يكتب "قادة العالـم ينصتون لمبادئ السيسى الثلاثة"

-عماد الدين أديب يكتب "فى لبنان: كل شىء مؤجل «حتى التأجيل»!!"

-عباس الطرابيلى يكتب "هذا العنف.. الأسرى!"

- بهاء الدين أبو شقة يكتب "الإبداع والمعلومات"



تناولت مقالات كبار الكتاب فى الصحف اليوم الكثير من القضايا التى تهم الرأى العام منها رسالة الرئيس السيسى لقادة دول العالم وكيفية حفاظه على هيبة مصر فى الخارج واحترام الرؤساء له، والعنف الأسرى الذى بات يهدد المجتمع، فضلا عن حماية حقوق الملكية الفكرية.



وكتب الكاتب الصحفي علاء ثابت مقالا فى جريدة الأهرام بعنوان "قادة العالـم ينصتون لمبادئ السيسى الثلاثة" أشاد فيه بزيارات السيسى الأخيرة قائلًا "خلال الشهر الجارى قطع الرئيس السيسى أكثر من 17 ألف كيلو متر، وانتقل من بكين فى أقصى الشرق إلى نيويورك فى أقصى الغرب، ليحقق نجاحا غير مسبوق فى زيارتيه إلى كل من الصين والولايات المتحدة، فى الزيارة الأولى إلى الصين كانت إحدى النتائج أكثر من 18 مليار دولار استثمارات صينية، أما زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، فقد تحققت مكاسب سياسية تفوق المكاسب الاقتصادية، ليس لأن الإدارة الأمريكية ألغت تجميد المساعدات الاقتصادية، بل لأن القرار جاء كرمز لمكانة وأهمية مصر دون أن تطلبه، بل كان الرئيس السيسى أحد ستة رؤساء فقط طلب الرئيس الأمريكى ترامب أن يلتقى بهم من بين 95 من قادة الدول".



وأضاف "ثابت": "ومن المفارقات أن الرئيس السيسى قد التقى رئيسى أكبر دولتين فى العالم 5 مرات لكل منهما، والمرتان الأخيرتان فى شهر واحد، ورغم الحرب التجارية الشرسة، والأزمات بين البلدين الأكبرين فى العالم، فإن الرئيس السيسى استطاع أن يقيم علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة".



وتابع "لقد دق الرئيس جرس الإنذاروحدد ثلاثة مبادئ، أولها أن اللبنة الأولى فى إصلاح النظام الدولى هى الحفاظ على مقومات الدول وحمايتها من التفكك، والمبدأ الثانى هو إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات الدولية، وتأهيل وإعادة بناء الدول الخارجة من النزاعات، والمبدأ الثالث هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بوصفها الشرط الضرورى لنظام عالمى مستقر، وحدد الرئيس أولويات تطبيق هذه المبادئ، أولاها تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وثانيتها استكمال العمل لإنقاذ المبادرة المصرية للتعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب، وثالثتها معالجة أوجه القصور فى تعامل المجتمع الدولى مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



وكتب عماد الدين أديب فى جريدة الوطن مقالا بعنوان "فى لبنان: كل شىء مؤجل «حتى التأجيل»!!" روى فيه لقائه بالأستاذ عونى الكعكى حيث قال "كانت المناقشة حامية ومتفائلة بتشكيل سريع لحكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريرى، كان ذلك الحوار منذ أكثر من خمسة أشهركنا نتجادل حول موعد تشكيل الحكومة وها أنا أقول لكم الآتى وسجلوا علىّ ما أقول:



1- إذا كان الرئيس سعد الحريرى -نظريًا ودستوريًا- هو المكلف بتشكيل الحكومة فإن قرار تشكيلها من عدمه ليس لبنانيًا ولا يعود إليه لكنه قرار إقليمى بامتياز.



2- كلما استعصى الوضع بين واشنطن وطهران حول الاتفاق النووى والعلاقات الثنائية والوضع الإقليمى، استخدمت إيران ورقة تعطيل تشكيل الحكومة فى بيروت وبغداد وعقّدت الوضع الميدانى فى اليمن وسوريا.



3- إن لبنان ستكون إحدى أوراق المقايضة بين إيران والولايات المتحدة، وإن قدرة طهران إن لم تكن فى فرض الأغلبية فى لبنان فهى قادرة على التعطيل.



4- إذا تآمرت روسيا مع الأمريكان والإسرائيليين على إخراج إيران من سوريا عسكريًا وأمنيًا، تعاظم شأن أهمية الوجود الإيرانى- السورى فى لبنان بكل أشكال النفوذ، وأهمه هو التحكم فى مفاصل الحكم والحكومة والأغلبية فى البرلمان والأمور السيادية أكثر من أى وقت مضى، ويبقى سعد الحريرى يحرث الماء ليل نهار لتحقيق المستحيل وهو تشكيل حكومة وطنية.



وأضاف: "تذكرت ذلك الحوار، وأنا أتابع كلام الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل اللقاء مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى حتى «يأتى الوقت المناسب فى المستقبل» إذن، لا لقاء أمريكيًا- إيرانيًا، ولا اتفاق بين طهران وواشنطن، كل شىء مؤجل بما فيه تشكيل حكومة فى لبنان.



وهكذا أصبح تشكيل حكومة فى وسط بيروت يرتبط عضويًا بالوضع فى «إدلب» السورية أو «عدن» اليمنية أو «البصرة» العراقية أو «الأهواز» الإيرانية. وكلما أصبح مطلوبًا خروج إيران من سوريا أصبح دخول إيران إلى لبنان ضرورة حياة أو موت!



كل شىء مؤجل حتى إشعار سياسى من كبار اللاعبين، ولتبقَ حكومة تصريف أعمال حتى يزهق سعد الحريرى، أو يزهق الدستور، والعرف السياسى أو يزهق الشعب!



وكتب عباس الطرابيلى فى جريدة المصرى اليوم مقالا بعنوان "هذا العنف.. الأسرى!" تخوف فيه من تبعات العنف الأسرى الذى يهدد بتفكك المجتمع قائلًا "إن نصل إلى حد أن الحفيد يقتل الجد ربما من أجل جنيهات معدودات وأن يقتل الابن أباه أو أمه لأتفه الأسباب، وأن تمتد السكين فى يد الجانى إلى الإخوة والأشقاء.. فأين اختفت مشاعر الأبوة وذلك التلاحم الذى كان من أهم صفات المجتمع المصرى؟!.. هل هو الغلاء وما يتبعه من جوع وعطش إلى أبسط الاحتياجات.. أم سببه الحاجة إلى الاستقرار وإلى الأمن؟.. فإذا افتقد الإنسان الأمان - على مستوى الدولة - فسوف يطلبه الواحد على مستوى الشارع والبيت.. لذلك يلجأ إلى «أخذ حقه بيده» إن كان له حق"



وتابع "المجتمع يا سادة يتفكك.. يكاد السوس يصل إلى جذوره.. فيأكل الأخضر واليابس.. فهل نتنبه لكل ما يجرى.. بعد أن أصبحت المادة هى كل شىء؟.. ويا عباد الله هل ضعف الدين عندنا.. وهل اختلف الأبناء الآن عما كنا عليه زمان.. حيث أتذكر أننى لم أرفع بصرى إلى والدى - رحمة الله عليه - يومًا من الأيام، ولذلك لا أعرف لون عينيه ولا أتذكر أننى طلبت من والدى قرشًا.. إذ ربما ليس معه هذا القرش.. وكانت القناعة كنزًا لا يفنى يوم كنا نقبّل يد الأب والأم والجد.. حبًا وليس بالأمر.. وهل كل اهتمامنا الآن هو للحجر ولم نعد ننظر أو نهتم بالبشر.. أخشى على بلدى من الانهيار الاجتماعى أكثر مما أخشى عليه من الإرهاب!!.".



وكتب بهاء الدين أبو شقة مقالا فى جريدة الوفد بعنوان "الإبداع والمعلومات" تحدث فيه عن حرية تداول المعلومات قائلًا "الحقوق والحريات والواجبات العامة المكفولة فى الدستور توفر الحياة الكريمة للمواطنين، ومن هذه المواد ما يتعلق بحرية الإبداع والمعلومات والبيانات والملكية الفكرية والواردة فى المواد «67 و68 و69»، فحرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة بحكم الدستور وعلى الدولة ضرورة النهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز طبقًا للمادة «67» رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".



وأضاف "والمعروف أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وهذا الأمر يتطلب ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إبداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها والنصوص التشريعية تحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوظة عمدًا، بل يجب على جميع مؤسسات الدولة إيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة".



وتابع "وفى هذا الشأن يجب التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات وضرورة إنشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وهذا الأمر يحتاج الى أكفاء لديهم الخبرة والدراية الفنية حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهام الجليلة، ولابد أن يعلم هؤلاء أن مهمتهم ليست بالأمر الهين".