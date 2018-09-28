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رياضة

نجم الأهلي السابق: الريادة متوارثة في كل رؤساء مجالس إدارة النادي.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
قال ماهر همام نجم الأهلي السابق إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم عرسا كبيرا، بالحضور المكثف من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ لكتابة دستور الأهلي.

وأضاف "همام"، في تصريحات فضائية، أنه "منذ تولي الرئيس محمود الخطيب وكل شيء يسير وفق خطة دقيقة وهناك وعي كبير من عضو النادي الأهلي، مؤكدا أن متوارثة في كل مجالس إدارة النادي الأهلي السابقين وصولا إلى الرئيس الحالي محمود الخطيب، مختتما:"الآن كل شيء في يد الجمعية العمومية والتصويت هو كلمتهم والتى سينصاع لها الجميع".

تُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.

ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.

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