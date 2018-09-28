زكريا عثمان: منتدى الحضارات يجسد ثورة حية لنبذ الإرهاب .. فيديو

قال زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن منتدى الحضارات القديمة الذي تم عقده بنيويورك، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، لا تكمن أهميته فقط في التركيز على الحفاظ على التراث الإنساني والحضاري، بل إنه يقدم صورة مضيئة يمكن الاستدلاء بها كنموذج مشرف للتعاون السلمي بين كافة الأعراق والأجناس والديانات.



وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن هذا المنتدى يجسد صورة حية لنبذ الإرهاب في العالم.



وأشار "عثمان" إلى أن عقد هذا المنتدى يؤكد بالفعل أن الدول المشاركة به ماضية قدمًا في التأكيد على دورها البارز في نبذ التطرف والإرهاب وحتمية محاربة الجماعات التكفيرية، الأمر الذي تسير فيه مصر بخطى ثابتة.



