تعرف على حالة الطقس فى مصر خلال 4 أيام مقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يشمل حالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 1 أكتوبر 2018.



وأكدت «الأرصاد» في بيانها ان حالة الطقس خلال هذه الأيام الأربعة ستكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية حارة على الوجه والقاهرة، شديدة الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتابع البيان أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 24 - 34 على الوجه البحري والقاهرة يوم الجمعة، ويوم السبت ستكون ما بين 24 - 36، ويوم الأحد 25 - 36، ويوم الاثنين 24 - 34.



راجع البيان الملحق لمعرفة المزيد من التفاصيل عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة.