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سحر طلعت مصطفى تهنئ السياحة بيومها العالمى

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:55 م
سحر طلعت
سحر طلعت
ماجدة بدوي
تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بالتهنئة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وجميع القيادات والعاملين بوزارة السياحة ولجميع العاملين داخل هذا القطاع الحيوى خاصة داخل القطاع الخاص بمناسبة يوم السياحة العالمى.

ووجهت سحر مصطفى فى بيان التحية لجميع المحافظين وقيادات قطاع السياحة وشركات السياحة وهيئة التنمية السياحية على ماقاموا له من جهد كبير فى تنظيم مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز على طلبة المدارس ومطبوعات للسياح المتواجدين بمختلف المحافظات خاصة المحافظات السياحية وحرص الحكومة خاصة الدكتور خالد العنانى وزير الاثار على فتح جميع المواقع الأثرية والسياحية أمام الزوار والوفود السياحية المحلية والأجنبية بالمجان بمناسة اليوم العالمى للسياحة.

وأعربت عن أملها فى بذل المزيد من الجهد والعمل لتشجيع السياحة المصرية حتى تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

تجدر الإشارة الى ان الأمم المتحدة احتفى بيوم السياحى العالمى فى 27 سبتمبر من كل عام حيث دعت الحكومات إلى دمج التكنولوجيا الرقمية التى يمكنها تغيير أساليبنا فى السفر واستخداماتها فى مجال السياحة.

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