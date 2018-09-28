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فن

ليدي جاجا بإطلالة ملائكية خلال عرض فيلمها a Star is born بلندن.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
تواصل النجمة العالمية ليدي جاجا الترويج لفيلمها الجديد A Star is born مع بطل ومخرج العمل النجم العالمي برادلي كوبر، فكانت آخر محطة لهما لندن التي أقيم فيها العرض الخاص للفيلم.

وظهرت ليدي جاجا بفستان ذو طراز ملكي من حيث التصميم خطفت به الأنظار على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري كبير.

حقق فيلم "A Star Is born" إشادات نقدية في عدد من الصحف العالمية بعد عرضه خارج المنافسة في الدورة الـ75 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبالاخص حول تميز برادلي كوبر في أول تجربة اخراجية له في السينما الأمريكية.

وتدور أحداثه حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأمريكية والعالمية 5 أكتوبر المقبل.

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