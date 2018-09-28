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رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي
يخوض الزمالك المصري اليوم الجمعة مواجهة إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية أمام القادسية الكويتي على إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على إستاد برج العرب في الإسكندرية.

موعد اللقاء
يقام اللقاء في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة
وتذاع المباراة على فضائية أبو ظبي الرياضية المفتوحة بجانب القناة الثانية الأرضية بالتليفزيون المصري.

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