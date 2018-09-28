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رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف عن صدفة غريبة جمعته بالخطيب.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قال فتحي نصير لاعب الأهلي السابق إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم عرسا كبيرا، بالحضور المكثف من أعضاء الجمعية العمومية لكتابة دستور القلعة الحمراء.

وأضاف نصير في تصريحات تليفزيونية: "شرف كبير لأي أحد أن يأتي ويشارك في الجميعة ويتوافق اليوم مع اول يوم جاء الخطيب إلى ناشئين النادي الاهلي".

وأكد نصير ان ارقام المصوتين على المشروع الجديد من اللائحة وصلت الي 8 الاف في اول ساعات ومن المتوقع ان تصل الى رقم كبير قبل إغلاق باب التصويت.

واختتم فتحي نصير: "الأهلي له جذوره في أعماق جمهورية مصر والدليل على ذلك أن الخطيب كان في ناشئين الاهلي ثم لاعب والان هو الرئيس ومعظم أعضاء المجلس مثله".

وتُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.

ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.

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