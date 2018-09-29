دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

شهد هذا الأسبوع العديد من إطلالات المشاهير التى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعى ، نظرا لأسعارها التى أختلفت ما بين المبالغ الصادمة أو الأسعار الزهيدة .



-حرصت دينا الشربيني،على إبهار جمهورها بإطلالة مختلفة عن المعتاد خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي Roberto Cavalli، إذ ارتدت فستان كحلي اللون مصنوع من خامة كشفت عن رشاقة قوامها، وتميز التصميم عند منطقة البطن بقماش الدانتيل الشفاف، وبلغت تكلفة الفستان 1450 جنيها استرلينيا أي ما يقرب من 34 ألف جنيه مصري.



- أما إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، ظهرت خلال هذا الأسبوع بمجوعة مختلفة من التصميمات، تألقت ببدلة باللون الرمادي من علامة Altuzarra، حيث تميز التصميم بالكامل بنقشة الكاروه البارزة،وتكونت البدلة من جاكيت بلغ سعره 2,195 دولار أمريكي، ونسقت معها تنورة متوسطة الطول بلغ ثمنها 725 دولارا أمريكيا، كما أطلت مرة أخرى بفستان متوسط الطول وذى أكمام طويلة باللون الأسود، وتميز الفستان بالبساطة، حيث جاء من علامة Oscar de la Renta، وبلغ سعره 2,190 دولار أمريكي.



-وأعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب على بنطلون جينز بصيحة الوسط العالى،وتي شيرت أبيض بسيط و نسقت معهما بجاكيت كلاسيك من علامة بالمان وبلغ ثمن التصميم نحو 2,650 دولار أمريكي.



-خطفت الفنانة القديرة يسرا الأنظار بإطلالتها الرائعة التى ظهرت بها فى فعاليات المهرجان، حيث ارتدت فى حفل الافتتاح أسورة على شكل الثعبان ويبلغ ثمنها 11 ألفا و900 دولار.



-خطفت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري الأنظار بجاكيت كحلي من علامة Oscar de la Renta، وتميز التصميم بقصته غير المتوازية ويتوسطه حزام رفيع عند الخصر، وبلغ ثمنه 2.290 دولار أمريكي، ونسقت معه بنطلونا باللون الأسود من تصيمم Altuzarra، ب1.000 دولار أمريكي.



-ارتدت الفنانة درة أثناء مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فستان أخضر بلغ سعره 2555 ريال سعودى، وتميز التصميم بالبساطة و الرقى.



-تزينت الفنانة منى زكى خلال فعاليات مهرجان الجونة ب قرطين مميزين من عزة فهمي وبلغت تكلفتهما 5620 دولار، أى ما يقرب من 100 ألف جنية مصرى.