الصين واليابان تؤكدان التزامهما بالدفاع عن التعددية والتجارة الدولية

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصين واليابان ملتزمتان بالدفاع عن النظام متعدد الأطراف والتجارة الدولية.



جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الصيني خلال اجتماع مع نظيره الياباني "تارو كونو" على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف وانغ أن اليابان والصين، باعتبارهما جارين مهمين واقتصادين كبيرين، ينبغي عليهما الالتزام بشكل مشترك بالتعددية والحفاظ على النظام التجاري الدولي وحماية القوانين والقواعد الدولية.



وتابع أن الصين مستعدة لتوسيع التعاون متبادل النفع مع اليابان في مجالات، مثل: الاقتصاد والتجارة والمالية والابتكار وتعزيز التبادلات بين الشباب والحكومات المحلية، مشيرا إلى أن البلدين انخرطا في سلسلة من التبادلات النشطة لبعض الوقت وينبغي عليهما تقدير وحماية مثل هذا الزخم الذي تحقق بصعوبة والبحث عن أرضية مشتركة وإدارة النزاعات من أجل تحقيق علاقة ثنائية مستقرة وصحية.



وأكد وانغ أن البلدين بحاجة إلى استخلاص العبر من الماضي، ومعالجة المشكلات التي تعرقل التنمية الصحية للعلاقات الثنائية بالشكل الملائم مثل القضايا المتعلقة بالتاريخ وتايوان، مشددا على أنه ينبغي على الجانب الياباني أن يترجم إدراكه الإيجابي للتنمية الصينية كفرصة لليابان.



من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" إن عودة العلاقات الثتائية إلى طبيعتها أمر جيد، مضيفا أن البلدين يتقاسمان مسؤوليات رئيسة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.



وأضاف كونو أن أهمية تحسين العلاقات الثنائية تتجاوز النطاق الثنائي، معربا عن تقديره للصين لمواساتها اليابان بعد الإعصار والزلزال مطلع هذا العام.



وتابع أن اليابان مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتعامل بشكل سليم مع النزاعات، والاستعداد لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية، مضيفا أن اليابان تأمل في تعزيز التبادلات مع الصين في القضايا الدولية والإقليمية.