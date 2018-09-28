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سألنا المصريين.. مصدر أخبارك إيه ؟

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:55 م
صدى البلد
أحمد قطب - عدسة : عز حسين
كثير من الشائعات نتعامل معها في حياتنا اليومية، بعضها مؤثر، وكثير منها هامشي، أحيانًا ندرك حقيقتها وأحيانًا كثيرة نصدقها ونتعايش معها دون دراية أو تثبت لذلك رصدت عدسة "صدي البلد" آراء بعض المواطنين حول مصدر هم الاول للخبر هل هو الراديو، الجرائد التليفزيون، السوشيال ميديا وما هي نسبة مصداقية الأخبار.

في البداية قال "أحمد عماد "أحد المواطنين ،أنا اقوم بمعرفة الأخبار عن طريق الجريدة الورقية لأنها المصدر الوحيد الموثوق به بنسبة 90% في هذه الفترة.

وأكد "محمود سامي " أن مصدر معرفته للأخبار هو السوشيال ميديا رغم عدم صدقها في بعض الأحيان لكن هي الطريقة السائدة والمتوفرة خلال هذه الأيام بسبب توافر الانترنت على التليفونات المحمولة مما سهل عملية التصفح ومتابعة الأخبار .

وأشار "عماد محمد" أحد المواطنين إلى ثقته الكبيرة في الأخبار التي تأتي عن طريق البرامج التليفزيونية الشهيرة، وعندما يريد التأكد من الخبر يقوم بمتابعة الخبر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو المتحدث الرسمي لها .

وأوضح "محمد ماهر" أحد المواطنين إلى اتجاهه للسوشال ميديا في معرفته للأخبار فضلا عن عدم المصداقية في كثير من الأوقات.

وأضاف هيثم فؤاد أحد المواطنين انه يقوم بمتابعة الجرائد المصرية والقنوات الرسمية للدولة لمعرفة الأخبار.

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