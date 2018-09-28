شاهد.. دينا الشربيني في حفل عمرو دياب بالجونة

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني وشقيقتها مايا شيحة خلال حفل الفنان عمرو دياب بالجونة الذي أقيم أمس الخميس.



وظهرت "دينا" في الصورة والابتسامة تملأ وجهها رغم الانتقادات اللاذعة التي طالتها بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة.



ويترقب جمهور دينا إطلالتها اليوم في حفل ختام الجونة السينمائي في دورته الثانية، وسط توقعات بعدم حضورها الحفل الختامي تجنبا للانتقادات.