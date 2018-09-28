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رياضة

كاميرات مراقبة لمتابعة التصويت على لائحة الأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قامت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، بتركيب كاميرات مراقبة، تغطي الخيمة المخصصة للتصويت على اللائحة الجديدة للقلعة الحمراء، اليوم الجمعة، بمقر النادي الرئيسي في الجزيرة.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن إداراة الحاسب الآلي قامت بالتأكد من كفاءة نظام المراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى توفير أجهزة حاسب آلي بالخيمة، ملحقًا بها قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية؛ تحسّبًا للاستعانة بها عند الحاجة.

وكانت اللجنة قد وضعت ترتيبات عدة من أجل التيسير على أعضاء النادي، في ظل الحرص على مشاركة الجميع في تقرير مستقبل النادي.

وتُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.

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