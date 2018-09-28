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بدء الدراسة بمدرسة الضبعة النووية بمطروح الأحد المقبل..قبول 75 طالبا بالصف الأول هذا العام.. نائب وزير التعليم يؤكد انتهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب..وتحديد زي طلاب السنة الأولى

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:39 م
مدرسة الضبعة
مدرسة الضبعة
ياســـمين بدوي
*نائب وزير التعليم :
- أجرينا اختبارات لــ 302 طالب بإحدي المؤسسات العسكرية العريقة لاختيار الـ75 المقبولين
- هذه المدرسة هي الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط
- المدرسة النووية ستحدث نقلة نوعية كبيرة وتغييرًا جذريًا واضحًا في نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أن الدراسة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح في مقرها الرسمي بالضبعة، ستبدأ يوم الأحد الموفق 30 سبتمبر 2018.

ونوه الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني،إلى أن نحو (1590) طالب، تقدموا للمرحلة الأولى،وتم إجراء امتحان أولي لقياس مهارات التفكير لدي الطلاب واتقان اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والإلمام بالمعارف والعلوم، وتم الإعلان عن نتيجة هذه المرحلة في منتصف شهر أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الاختبارات تقدم لها نحو (302) طالب وأجريت الاختيارات بأحدي المؤسسات العسكرية العريقة ليتم الوصول لنهاية المارثون بظهور نتيجة الطلاب المقبولين بالمدرسة للعام الدراسي الحالي 2018 يوم 26 سبتمبر بإجمالي (75) طالبا منهم (30) طالبا من أبناء محافظة مطروح والباقي من المحافظات الأخرى.

وأكد مجاهد،أن المقر الرئيسي للمدرسة في مطروح أصبح جاهزًا لإستقبال الطلاب من العام الدراسي الجديد 2018/2019، والفصول أصبحت مفروشة وكذلك الأسرة والمطعم، لافتا إلى أن المدرسة تضم 500 غرفة لإقامة الطلاب ، تم تجهيز 250 غرفة منهم حالياَ.

وأوضح مجاهد أن هذه المدرسة هي الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ، قائلًا :إن هذا أمر مفيد جدًا لمصر، لأن الفنيين الذين سيتخرجون في هذه المدرسة سيجدون فرص عمل في مفاعل الضبعة، كما أن المتفوقين من طلاب هذه المدرسة قد يحصلون على بكالوريوس هندسة نووية او ميكانيكية او كهربائية والفيزياء النووية؛ كما أن السعودية والامارات تبنيان حاليًا مفاعلات نووية ، وبالتالي ستحتاجان لعمالة متخصصة لن تجداها إلا عندنا.

ونوه مجاهد إلى أن الدولة تتجه لإنشاء العديد من المدارس الفنية المتخصصة في إطار تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن المدرسة النووية ستحدث نقلة نوعية كبيرة وتغييرًا جذريًا واضحًا في نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني الذي يعد الداعم الرئيسي للمنشآت والمناطق الصناعية المصرية وإمدادها بالأيدي العاملة الماهرة المدربة.

من جانبها ، أعلنت إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، تفاصيل الزي الرسمي الخاص بطلاب الدفعتين الأولي والثانية للمدرسة الفنية التكنولوجية النووية المتقدمة بمدينة الضبعة، حيث قالت الإدارة في بيان رسمي لها، أنه قد تقرر أن يكون الزي الرسمي الخاص بطلاب الصف الأول، متمثلًا في: قميص أبيض، وكرافت رمادي، وبنطلون أسود، بالإضافة إلى سويت شيرت رمادي.

أما بالنسبة للزي الخاص بطلاب الصف الثاني بالمدرسة النووية ، فيتمثل في: قميص أبيض، وكرافت نبيتي ، وبنطلون أسود، بالإضافة إلى سويت شيرت أحمر نبيتي علي غرار اليوني فورم الخاص بالعام الماضي.

وأوضح بيان الإدارة أن الزي الخاص بالورش للصفين الأول والثاني، سيتمثل في بالطو ( أفارول ) أزرق ، بينما يتمثل الزي الخاص بالمعامل في بالطو ( أفارول ) أبيض.

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