ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
البهى عمرو
حرصًا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية اليوم، عن "بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الخطبة تهدف إلى معالجة قضية مجتمعية مهمة، حيث تدور حول أمرين مهمين يرتبطان ارتباطا وثيقا بمفهوم الإنسانية الراقية التي تحترم الكبير وتقدره، وتعرف لذوي الحقوق حقوقهم وذوي المعروف معروفهم وذوي الفضل فضلهم.

وأوضح "جمعة" أن الوالد والوالدة يكرمان لذاتهما وحقهما وفضلهما، وذو الشيبة يكرم لحقه على المجتمع كله، فإن كان والدا وَذَا شيبة فالإكرام أولى وأوجب، وكل ذلك يؤدي إلى تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، فكما تدين تدان.

ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ترشيحاتنا

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

أرمن مصر.. قصة 8 آلاف مواطن عاشوا على أرض المحروسة وأثروها بتاريخهم.. صور

في ذكرى وفاته الـ48.. لماذا ظل نجم عبد الناصر ساطعا طيلة هذه السنوات؟

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الأحد المقبل.. فيديو

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو

الدرندلي يوقع في كشوف الحاضرين بعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

إيقاف كريستيانو رونالدو أوروبيا تحتل عناوين الصحف الإيطالية

كاميرات مراقبة لمتابعة التصويت على لائحة الأهلي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

فيديو

زكريا عثمان: منتدى الحضارات يجسد ثورة حية لنبذ الإرهاب .. فيديو
مستقبل وطن: يجب تفعيل دور المجتمع المدني لمعاونة الرئيس السيسي.. فيديو
أحمد تيمور: عبد الناصر كان أكثر حظا من السيسي.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟