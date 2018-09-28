بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصًا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.



وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية اليوم، عن "بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة".



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الخطبة تهدف إلى معالجة قضية مجتمعية مهمة، حيث تدور حول أمرين مهمين يرتبطان ارتباطا وثيقا بمفهوم الإنسانية الراقية التي تحترم الكبير وتقدره، وتعرف لذوي الحقوق حقوقهم وذوي المعروف معروفهم وذوي الفضل فضلهم.



وأوضح "جمعة" أن الوالد والوالدة يكرمان لذاتهما وحقهما وفضلهما، وذو الشيبة يكرم لحقه على المجتمع كله، فإن كان والدا وَذَا شيبة فالإكرام أولى وأوجب، وكل ذلك يؤدي إلى تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، فكما تدين تدان.



ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.