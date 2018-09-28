جوهر نبيل يتوقع حضور 15 ألف عضو بالأهلي عمومية النادي .. فيديو

قال جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم عرسا كبيرا، بالحضور المكثف من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ لكتابة دستور القلعة الحمراء .



وأضاف جوهر نبيل،في تصريحات تليفزيونية اليوم :إننا دائما نراهن على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي في التصويت أو حتى في الانتخابات ودائما لا يخذلوننا.



وتابع:-إنني فخور بانتمائي للنادي الأهلي وأعمل بحب دائما لأجل النادي وأتوقع أن تتجاوز الأعداد 25 ألف ودائما عضو الجمعية العمومية يسعي للحصول على المركز الأول من حيث الأكثر مشاركة في مصر.



تُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.



ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.