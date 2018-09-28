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مرأة

الأكسجين لعلاج فقدان السمع المفاجئ

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:52 م
صدى البلد
أ ش أ
يمكن أن تتسبب الإصابة بالفيروسات في حالات نادرة فقدان السمع المفاجئ والعميق، ولكن تدعم الأبحاث التي أجريت في جامعة سول في كوريا الجنوبية العلاجات بواسطة الأكسجين لاستعادة السمع لدى هؤلاء المرضى .

وتشير مراجعة للأدلة التي تم جمعها إلى أن إضافة إلى العلاج الدوائي القياسي علاج الأكسجين عالي الضغط هو الخيار العلاجي الأكثر فائدة "لما يسميه الأطباء" فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ"، وفقا لفريق رأسه الدكتور"تاي مين ري"، متخصص في الطب الضغط العالي في المركز الطبي البحري الوطني في سول بكوريا الجنوبية .

وأوضح أحد الخبراء في الولايات المتحدة أن هذا النوع من فقدان السمع المفاجئ نادر ولكنه مزعج للغاية للمرضى.. وقال الدكتور داريوس كوهان أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى "لينوكس هيل" فى نيويورك "يحدث فقدان السمع الحسّي العصبي في حوالي 1 من أصل 10.000 شخص" ، ويعتقد أنه ناجم عن عدوى فيروسية أو مشاكل في الدورة الدموية داخل الأذن.

وأضاف إن شخصا من بين ثلاثة أشخاص سيستعيدون السمع دون أي علاج.. بالنسبة لثلثي المرضى الآخرين، يتم استخدام العقاقير غالبًا المنشطات بالإضافة إلى الأكسجين عالي الضغط .. وفي هذا العلاج، يتم وضع المرضى في جهاز يعزز مستويات الأكسجين في الأذن الداخلية.

وحول مدى فعالية العلاجات المطورة، نظر الباحثون في بيانات مستخلصة من 19 دراسة قارنت النتائج المتوصلة مع الأشخاص الذين عانوا من فقدان السمع الحسى العصبى .. تلقى المرضى إما العلاج الدوائي وحده أو العلاج بالعقاقير بالإضافة إلى الأكسجين الضغط العالي. تم تضمين ما مجموعه أكثر من 2400 مريض ، في المتوسط 45 سنة من العمر.

ووجد الفريق أن الأشخاص الذين حصلوا على العلاج المركب كانوا أكثر احتمالا بنسبة 61% لتحقيق الانتعاش التام للسمع مقارنة بالأشخاص الذين لا يحصلون إلا على الأدوية .. كان متوسط كمية استعادة السمع أعلى أيضًا ، بشكل عام ، للأشخاص الذين حصلوا على كلٍ من العلاجات بدلًا من الأدوية وحدها .. كما بدا العلاج بواسطة الأكسجين الضغط العالي أكثر فائدة بالنسبة لأولئك المرضى الذين عانوا من فقدان السمع الأكثر عمقا .. ولذلك ، فإن إضافة العلاج بالأكسجين عالي الضغط إلى المنشطات أو العلاج من تناول الأدوية يبدو أنه "خيارا معقولا " للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من فقدان السمع المفاجئ .

كما توصلت الدراسة إلى أن الفوائد تظهر عادة تظهر بعد 20 ساعة على الأقل من العلاج ، مشيرة إلى أن الأكسجين عالي الضغط عادة ما يكلف 300 دولار في الساعة في الولايات المتحدة.

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