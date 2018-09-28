علاء ثابت: كلمة الرئيس السيسى شخصت الأزمات ووضعت الحلول

قال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إنه استمع إلى معظم كلمات قادة العالم فى الأمم المتحدة، وشعر بالتشاؤم والألم وهو يستمع إلى كلمات تواصل الحملات الإعلامية المتبادلة بين الدول الكبرى، وكأن الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة للملاكمة وليس الحوار البناء الساعى إلى إيجاد الحلول للأزمات، وبلغت حد تبادل الاتهامات والتهديدات، وخصوصا حول قضايا حرية التجارة والعقوبات الاقتصادية والملف النووى الإيرانى والإرهاب، وهو ما يعيق التوصل إلى تسويات سياسية، بل تستكمل طريق الاستقطابات والتجاذبات والحروب بأشكالها.



وأضاف "ثابت" فى مقاله المنشور اليوم بجريدة الأهرام أن كلمة الرئيس السيسى كانت الأكثر شمولا وتجردا، وتفتح باب الأمل أمام التوصل إلى حلول جادة، فقد شخصت الأزمات ووضعت الحلول، ولم يكن الرئيس السيسى يتحدث فقط باسم مصر والدول العربية، وإنما باسم مجموعة الـ 77 والصين التى ترأسها مصر، وتضم 137 دولة، يشكلون ثلثى سكان العالم، ويدفعون ثمن السياسات الخاطئة والمجحفة وفشل المنظومة الدولية.



وإلي نص المقال:



قادة العالم ينصتون لمبادئ السيسى الثلاثة



خلال الشهر الجارى قطع الرئيس السيسى أكثر من 17 ألف كيلو متر، وانتقل من شنغهاى فى أقصى الشرق إلى نيويورك فى أقصى الغرب، ليحقق نجاحا غير مسبوق فى زيارتيه إلى كل من الصين والولايات المتحدة، فى الزيارة الأولى إلى الصين كانت إحدى النتائج أكثر من 18 مليار دولار استثمارات صينية، أما زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، فقد تحققت مكاسب سياسية تفوق المكاسب الاقتصادية، ليس لأن الإدارة الأمريكية ألغت تجميد المساعدات الاقتصادية، بل لأن القرار جاء كرمز لمكانة وأهمية مصر دون أن تطلبه، بل كان الرئيس السيسى أحد ستة رؤساء فقط طلب الرئيس الأمريكى ترامب أن يلتقى بهم من بين 95 من قادة الدول ، وأعرب ترامب عن فخره وتقديره باللقاء مع الرئيس السيسى الذى جرى تمديده أكثر من مرة، رغم ازدحام برنامج الرئيس الأمريكي، الذى كان يرأس اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى تناول ملفات محورية، تشمل الإرهاب والقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية.



ومن المفارقات أن الرئيس السيسى قد التقى رئيسى أكبر دولتين فى العالم 5 مرات لكل منهما، والمرتان الأخيرتان فى شهر واحد، ورغم الحرب التجارية الشرسة، والأزمات بين البلدين الأكبرين فى العالم، إلا أن الرئيس السيسى استطاع أن يقيم علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة، وهو يحمل رسالة يصر على إسماعها للعالم عن كيفية تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية، وتجنب الصراعات والحروب، وعدم هدر الطاقات والأرواح والأموال، بينما يمكن أن ينعم العالم بالسلام والتنمية الشاملة، وهو ما أوجزه فى كلمته القوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ألقت باللوم على الدول الكبرى، والخلل الذى يعترى المنظمات الدولية، وجعلها عاجزة عن حل الصراعات، وهو ما أفقدها المصداقية لدى الشعوب، مشيرا إلى نموذجين، أولهما العجز عن حل القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، وثانيها تفشى الفقر فى إفريقيا بسبب السياسات الاقتصادية المجحفة، التى تعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، وتسد آفاق التقدم والتطور.



لقد استمعت إلى معظم كلمات قادة العالم فى الأمم المتحدة، وقد لا أبالغ إذا قلت إننى كنت أشعر بالتشاؤم والألم وأنا أستمع إلى كلمات تواصل الحملات الإعلامية المتبادلة بين الدول الكبرى، وكأن الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة للملاكمة وليس الحوار البناء الساعى إلى إيجاد الحلول للأزمات، وبلغت حد تبادل الاتهامات والتهديدات، وخصوصا حول قضايا حرية التجارة والعقوبات الاقتصادية والملف النووى الإيرانى والإرهاب، وهو ما يعيق التوصل إلى تسويات سياسية، بل تستكمل طريق الاستقطابات والتجاذبات والحروب بأشكالها، لكن كلمة الرئيس السيسى كانت الأكثر شمولا وتجردا، وتفتح باب الأمل أمام التوصل إلى حلول جادة، فقد شخصت الأزمات ووضعت الحلول، ولم يكن الرئيس السيسى يتحدث فقط باسم مصر والدول العربية، وإنما باسم مجموعة الـ 77 والصين التى ترأسها مصر، وتضم 137 دولة، يشكلون ثلثى سكان العالم، ويدفعون ثمن السياسات الخاطئة والمجحفة وفشل المنظومة الدولية.



لقد دق الرئيس جرس الإنذار من استمرار تلك السياسات، وحدد ثلاثة مبادئ، أولها أن اللبنة الأولى فى إصلاح النظام الدولى هى الحفاظ على مقومات الدول وحمايتها من التفكك، الذى تنجم عنه الكثير من المآسى والحروب والفتن المذهبية والعرقية، نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية، والتدخل فى شئون الدول تحقيقا للأطماع، ليتفشى الإرهاب والحروب الأهلية، والمبدأ الثانى هو إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات الدولية، وتأهيل وإعادة بناء الدول الخارجة من النزاعات، والمبدأ الثالث هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بوصفها الشرط الضرورى لنظام عالمى مستقر.



وحدد الرئيس أولويات تطبيق هذه المبادئ، أولها تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وثانيها استكمال العمل لإنقاذ المبادرة المصرية للتعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب، وثالثها معالجة أوجه القصور فى تعامل المجتمع الدولى مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



كلمة الرئيس السيسى التى حازت على اهتمام قادة العالم فتحت أفقا مضيئا فى نفق مظلم، ملىء بالصراعات والنزاعات والمنافسات التى تجهض جهود التنمية بدلا من أن تدفعها إلى الأمام، وقد رأيت الرئيس وهو يحمل تلك المبادئ بثبات وإصرار، ليقدمها إلى قادة العالم من مؤتمر شنغهاى إلى اجتماع الأمم المتحدة، وهو على قناعة بأن الطريق إلى السلام والتنمية يمكن أن يكون قصيرا وأقل كلفة إذا ما سلكناه عبر الحلول العادلة والمستقيمة، والقائمة على نبذ الحروب، وتوجيه تكلفتها المادية والبشرية لترتقى بمستوى معيشة سكان الأرض، وربما لا يرضى الرئيس كل الأطراف المتنازعة.