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رياضة

أسامة حسنى وسيد عبد الحفيظ يشاركان فى عمومية الأهلى

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص أسامة حسني وسيد عبد الحفيظ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابقين على الحضور للجمعية العمومية غير العادية؛ من أجل التصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وأدلى أسامة حسني وسيد عبد الحفيظ بصوتيهما؛ حرصا منهما على المشاركة في إقرار دستور الأهلي الجديد.

ويعقد الأهلي اليوم، جمعية عمومية غير عادية؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.

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