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أخبار العالم

الصين تؤكد تأييدها للتعددية وللدور المركزي للأمم المتحدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:55 م
الصين
الصين
أ ش أ
قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده تؤيد التعددية والدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

وأضاف وانغ - خلال اجتماع بين وزراء خارجية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة - إن مجلس الأمن الدولي، وبخاصة الأعضاء الدائمون، يتحمل مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مضيفا أنه ينبغي على هؤلاء الأعضاء تنفيذ سياساتهم الثابتة، وأن يلتزموا بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية مع تقوية التنسيق والاتصال وتعزيز الوحدة والتعاون من أجل تلبية توقعات المجتمع الدولي.

وتبادل وزراء خارجية الأعضاء الخمسة الدائمين وجوتيريس الآراء حول القضايا محل الاهتمام المشترك بما فيها شبه الجزيرة الكورية والأزمة السورية والاتفاق النووي الإيراني.

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