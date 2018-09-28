برشلونة يرفض شروط باريس سان جيرمان لبيع رابيو

رفض نادي برشلونة الإسباني، إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان وافق على بيع أدريان رابيو إلى برشلونة، ولكن بشرط الحصول على خدمات سيرجيو بوسكيتس.



وأشارت الصحيفة إلى رفض برشلونة فكرة التخلي عن أحد قادته مقابل الحصول على رابيو، الذي يستطيع بدوره الانتقال لأي فريق مجانًا في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده.

