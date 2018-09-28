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10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:53 م
النجمات في الجونة
النجمات في الجونة
رشا عوني
إطلالات مختلفة ومتنوعة ظهرت بها النجمات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، الذي من المقرر أن يقام حفل الختام الليلة الجمعة.

وخلال أيام المهرجان الماضية تألقت العديد من النجمات باللون الأحمر في ستايلات مختلفة ومتنوعة، ما بين الفساتين السواريه والجامبسوت، فكان الاختيار الأمثل لعدة نجمات منذ الليلة الأولى في حفل الافتتاح.

ومن النجمات اللاتي ظهرن بالأحمر النجمة يسرا التي اختارت فستان بسيط مفتوح على الساق، كذلك صبا مبارك وريهام عبدالغفور اللاتي اخترن استايل متشابه بالأحمر.

كما اختارت شيرين رضا ونور وسوزان نجم الدين إطلالة متشابهة بالجامبسوت الأحمر خلال أيام المهرجان.

وأطلت فاطمة نصر بفستان أحمر بسيط مفتوح على الساق، كذلك بشرى التى اختارت فستان رقيق بالأحمر من الستان.
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور
10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

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