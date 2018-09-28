تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 2.1% لكن التضخم الأساسي يتراجع

أشارت تقديرات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1 بالمئة في سبتمبر من اثنين بالمئة في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات السوق.



لكن التضخم الأساسي الذي لا تدخل في حسابه تكلفة الطاقة والأغذية غير المصنعة هبط على نحو غير متوقع، حيث انخفض إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي من 1.2 بالمئة في أغسطس، وكان خبراء اقتصاد توقعوا عدم تسجيل أي تغير في القراءة.



وانخفض الرقم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، والذي يركز عليه الكثير من خبراء الاقتصاد، أيضا إلى 0.9 بالمئة من واحد في المئة. وكان خبراء اقتصاد توقعوا في المتوسط ارتفاعا إلى 1.1 في المئة.



وارتفعت أسعار الطاقة 9.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 9.2 بالمئة في أغسطس، وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات الكحولية والتبغ 2.7 بالمئة مقارنة مع 2.4 بالمئة في أغسطس، وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 3.2 بالمئة.