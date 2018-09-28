إنشاء خزان صرف لعمارات البريد بتكلفة 60 ألف جنيه بمطاى بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا أعمال إنشاء خزان للصرف الصحى لـ3 عمارات تابعة للبريد بتكلفة بلغت 60 ألف جنيه تم اعتمادها من صندوق الخدمات بالمحافظة وذلك استجابةً للشكوى المتكررة من ساكنى تلك العمارات وكحل جزئى لعدم توافر شبكة للصرف بالمنطقة منذ أكثر من 10 أعوام.



وأوضح اللواء ناصر فتحى رئيس مركز مطاى أن توصيل شبكات الصرف الصحى يتم تنفيذها وفقًا لخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



ولفت إلى أن حى غرب المدينة يقوم بشكل يومى بالتعامل مع أعمال الكسح والنظافة وإصلاح الأعطال حال حدوث انسداد بالمواسير المؤدية للخزان حتى لا تتراكم مياه الصرف أسفل العمارات لتلافى وقوع أى أضرار.

