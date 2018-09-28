الوادي الجديد: دعم وتبنى المشروعات غير التقليدية لتوفير فرص عمل للشباب

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه سيتم تقديم كافة الدعم للشباب أصحاب المشاريع غير التقليدية والتى تنفذ أول مرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة تبنت مشروعين من هذه المشروعات، وهم "الرخام الصناعي" وسيتم تنفيذه بتكلفة 150 مليون جنيه، والآخر لاستخلاص سم العقرب والذى يتم تنفيذه على مساحة 200 فدان بواحة الداخلة.





وأكد الزملوط أن المشروعات غير التقليدية توفر فرص عمل لكثير من الشباب ، كما أنها تحقق نجاحا كبيرا فى أى مكان باعتبارها لم تنفذ بعد.



