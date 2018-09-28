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محافظات

الوادي الجديد: دعم وتبنى المشروعات غير التقليدية لتوفير فرص عمل للشباب

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه سيتم تقديم كافة الدعم للشباب أصحاب المشاريع غير التقليدية والتى تنفذ أول مرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة تبنت مشروعين من هذه المشروعات، وهم "الرخام الصناعي" وسيتم تنفيذه بتكلفة 150 مليون جنيه، والآخر لاستخلاص سم العقرب والذى يتم تنفيذه على مساحة 200 فدان بواحة الداخلة.

وأكد الزملوط أن المشروعات غير التقليدية توفر فرص عمل لكثير من الشباب ، كما أنها تحقق نجاحا كبيرا فى أى مكان باعتبارها لم تنفذ بعد.

وأضاف المحافظ، إن الباب مفتوح والتسهيلات متاحة لكل من يقدم فكرة جديدة ترغب المحافظة، لافتا الى إن هناك أفكارا لم تنفذ كمزارع النباتات الطبية والعطرية ومزارع النعام وغيرها من المشروعات الأخرى التي تحقق الاستفادة القصوى وتفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات كبرى .

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