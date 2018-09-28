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تعليم

أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
حصل موقع صدى البلد الإخباري، على صور حية للبروفات التي تتم حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت إشراف قيادات إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، للعرض الفني الذي سيقدمه طلاب التربية الخاصة بالملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج بشرم الشيخ يوم الاثنين القادم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الملتقى يوم الاثنين القادم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعددًا من قيادات وزارة التربية والتعليم وعددا من كبار المسئولين في الدولة.

وفي هذا الإطار وصل إلى شرم الشيخ خلال الساعات الماضية، أول دفعة من الطلاب المشاركين في الملتقى، كما وصل أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى ، وذلك لتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق فعاليات الملتقى.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور بروفات العروض المقرر تقديمها خلال الملتقى.
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج
أول صور من العرض الفني للملتقى العربى لمدارس التربية الخاصة والدمج

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