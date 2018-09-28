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رياضة

زيدان ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:51 م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أ ش أ
ذكر موقع (تريبونا) اليوم الجمعة أن نجم منتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان، نصح مواطنه كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن زيدان التقى مبابي بداية هذا الأسبوع، في حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل، الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن.

وأضاف الموقع أن زيدان وجه حديثه لأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا، قائلا "مبابي، عليك باللعب في فريق ريال مدريد".

وحاول ريال مدريد، أكثر من مرة، الحصول على خدمات مبابي، خاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

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