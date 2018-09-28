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فن

مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.. الاثنين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
سمر سعد
تعقد إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائى،مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء الاثنين المقبل،بأحد فنادق الإسكندرية الشهيرة،للاعلان عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

من ناحية أخرى، أكد الاعلامى، عمرو الليثى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة ممدوح الليثى لكُتاب السيناريو فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى في دورته الـ34، وذلك فى الثالث من أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من صناع السينما فى مصر والعالم العربى.

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