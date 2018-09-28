بين الناس .. إجراءات واستجابات سريعة من المؤسسات ورؤساء الأحياء لحل مشاكل المواطنين خلال أسبوع

تلقى موقع "صدى البلد" شكاوى على مدار الأسبوع المنصرم من جميع محافظات الجمهورية، حيث أرسل المئات من المواطنين استغاثات عبر الخط الساخن واتس أب صدى البلد.



واستجابت العديد من المؤسسات الحكومية ورؤساء الأحياء للعديد من الشكاوى للعمل على حلها باستمرار.



ومع بداية الأسبوع وبدء العام الدراسي الجديد، قامت "صدى البلد" بجولة على المدارس فى جميع المحافظات لمعرفة المشاكل التى تواجه الطلاب وأولياء الأمور والعمل على حلها.



ويقدم موقع "صدى البلد" الشكر لجميع المؤسسات التى ساهمت فى حل مشاكل المواطنين وعلى رأسها شركة القاهرة للصرف الصحي، وفي التقرير التالي نرصد استجابات المؤسسات لهذه الشكاوى.



استجابة لـ صدى البلد.. إجراءات حاسمة من محافظة الجيزة لحماية مجمع مدارس بشتيل من القمامة

تلقى موقع صدى البلد استغاثات من أولياء الأمور بسبب تراكم تلال من القمامة فى محيط مجمع مدارس بشتيل.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ خطوات عاجلة لحل مشكلة تراكم القمامة، وحل مشكلة المخلفات في شارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.

وأكد مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أنه تم توجيه مديرية الطرق بالجيزة بتمهيد الشارع بالكامل بالجريدر، وسرعة الانتهاء من تبليط الشارع بالكامل بالانترلوك وفقا للخطة الاستثمارية للعام 2018/2019.

ونشر موقع صدى البلد الإخباري، معاناة أهالي قرية أم دينار التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، من محاصرة تلال القمامة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالقرية.



استجابة لـ صدى البلد.. إجراءات حاسمة من محافظة الجيزة لحماية مجمع مدارس بشتيل من القمامة

تلقى موقع صدى البلد استغاثات من أولياء الأمور بسبب تراكم تلال من القمامة فى محيط مجمع مدارس بشتيل.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ خطوات عاجلة لحل مشكلة تراكم القمامة، وحل مشكلة المخلفات في شارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.

وأكد مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أنه تم توجيه مديرية الطرق بالجيزة بتمهيد الشارع بالكامل بالجريدر، وسرعة الانتهاء من تبليط الشارع بالكامل بالانترلوك وفقا للخطة الاستثمارية للعام 2018/2019.

ونشر موقع صدى البلد الإخباري، معاناة أهالي قرية أم دينار التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، من محاصرة تلال القمامة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالقرية.



استجابة لشكاوى الأهالى.. تطهير أسفل كوبري العدوة بالمنيا من المخلفات

على جانب آخر استجاب اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا لشكاوى عدد من المواطنين بمركز العدوة من تضرهم من المخلفات الملقاة بالبحر اليوسفي، وكلف المحافظ على الفور إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، بتنفيذ أعمال تطهير أسفل كوبري العدوة من المخلفات الملقاة في البحر اليوسفي، بالتنسيق مع مديرية الري ببني سويف، وذلك من أجل الحفاظ على مياه الشرب وتوفير بيئة نظيفة لكل مواطن.



استجابة لـ صدى البلد: حملات أمنية على المخدرات بقرية الشعراء بدمياط

بعد شكوى أهالي دمياط من انتشار المخدرات وفى استجابة سريعة لهم دمياط، أكد اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، أن هناك حملات أمنية مستمرة بشكل يومى على قرية الشعراء بدمياط نظرا لكونها تعد من أشهر وأخطر أوكار تجار ومتعاطي المخدرات بمحافظة دمياط بالمقارنة، وتم إلقاء القبض على العشرات من تجار المخدرات ومتعاطيها.



الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وترفع الأتوبيس المهجور بمدينة نصر

لم تمر أكثر من ٢٤ ساعة، على نشر موقع "صدى البلد" صورا يعرض فيها معاناة سكان شارع أبو جعفر النحاس المتفرع من شارع النزهة فى مدينة نصر من أتوبيس مهجور تحول لوكر يتناول الشباب بداخله المواد المخدرة، كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور باتخاذ اللازم نحو الواقعة.

وعلى مدار ٦ ساعات، عمل خلالها رجال الأمن تم رفع الاتوبيس بالأوناش العملاقة، وسط فرحة عارمة من الأهالى الذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة.



استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج يطلق حملة نظافة مكبرة بالشوارع

أرسل العديد من قراء صدى البلد فى منطقة المرج شكاوى بشأن تراكم القمامة، وعلى الفور تواصلت "صدى البلد" مع رئيس حي المرج اللواء مهندس علي عبد الله والذى أطلق حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الحي أبرزها شارع المؤسسة والمرج الغربي وأمام مصنع العلف وشارع محمد نجيب استجابة لـ"صدى البلد".

وقال اللواء على عبد الله لـ "صدى البلد" إنه يسعى لحل كافة مشكلات الحي والتي يأتي في مقدمتها القمامة والإشغالات والمباني المخالفة، مشيرا إلى أنه سيطرح عدة أفكار من شأنها تطوير شوارع الحي وحل مشكلات المواطنين، وسيعمل على إيجاد حلول مناسبة لظاهرة الإشغالات وسيطلق حملات لتنظيف الشوارع بشكل دوري مناشدا المواطنين بالتعاون معه للارتقاء بالحي.

وبعد تعدد الشكاوى بسبب انقطاع المياه فى الجيزة تواصلت صدى البلد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.

