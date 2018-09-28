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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالمنيا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:35 م
اللواء مجدى عامر
اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا،إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، مفادها قيام عبد الدايم.ح.ع، 31 سنة، عاطل السابق اتهامه في 9 قضايا (سرقة محمول – سرقة مسكن – مخدرات – سلاح ابيض ) ومحمود م. م.ا، 33 سنة،عاطل "مقيمون دائرة القسم،بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات حقائب اليد من السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام مستخدمين في ذلك دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك الأول- متخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم بمسكن الأول وبحوزته 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 8 جرام وبحوزة الثانى 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 7 جرام.

وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى،مشيرين إلى أنهم واراء ارتكاب 4 وقائع مماثلة،لافتين إلى أنهم قاموا بالتصرف في تلك المسروقات بالبيع لدى عميلهم محمد.أ.ص، 21 سنة،عامل ومقيم دائرة القسم.

وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق، لافتا إلى علمه بأن تلك الهواتف من متحصلات وقائع سرقة وبإرشاده تم ضبط جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها وعددها 4 هواتف.

وأضافوا أنهم قاموا بالتخلص من جميع الحقائب وما بداخلها من متعلقات وصرف المبالغ الماليه المستولى عليها من داخل الحقائب على ملذاتهم الشخصية عدا مبلغ قدرة 680 جنيها، وبعرض جميع المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

وبالعرض على مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف على أبعاد نشاطهما الاجرامى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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