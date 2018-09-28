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رياضة

الجارحي يتوقع حضور مكثف من أعضاء عمومية الأهلي..فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم عرسا كبيرا، بالحضور المكثف من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ لإقرار دستور القلعة الحمراء .

وأضاف الجارحي : " الرهان دائما ما يكون على وعي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي والذي يؤكد دائما أنه لا خوف على النادي في وجودهم ووعيهم وعشقهم للنادي.

وشدد الجارحي على أن هناك حضورا مُكثفًا من أعضاء النادي في جميع فروعه، وأنه يتوقع حضورا تاريخيا وهذا مانتمناه
.

ويعقد الأهلي اليوم، جمعية عمومية غير عادية، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.

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