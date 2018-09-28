هل يبدأ خريف فيسبوك.. توقعات بخفوت نجم عملاق التواصل بعد فضائح انتهاك خصوصية المستخدمين..ومخاوف من إلغاء الشركة لأمان واتس آب من أجل الإعلانات

العام المقبل.. تاريخ لنهاية المجانية لتطبيق واتس آب

مؤسس فيسبوك يحاول خرق خصوصية تشفير بيانات 1.5 مليار مستخدم

برايان أكتون يكشف لفوربس: نادم على بيعي لواتس آب

مارك زوكربيرج يفرط في أمان ملايين المستخدمين لأجل أموال الإعلانات



منذ قامت الشركة المالكة لموقع فيسبوك بشراء تطبيق واتس آب الشهير مقابل 22 مليار دولار ، والتطبيق متاح لجميع المستخدمين مجانًا ، لكن وبحسب تقريرٍ جديد لمجلة الفوربس الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، فإن ذلك قد ينتهي مع العام الجديد 2019، طارحة مع منصات صحفية أخرى فرضية حدوث تراجع كبير لفيسبوك قد تقود لنهاية شهرة الموقع لاحقًا.



وقالت المجلة الأمريكية إن واتس آب whatsapp ، في دائرة الاهتمام ليصبح هناك رسوم في استخدامه من قبل الشركات، حيث ظل طوال السنوات الأربع الأخيرة خاليًا من الإعلانات.



وذكرت المجلة، إن ذلك سيتغير في عام 2019 ، عندما يبدأ WhatsApp في عرض الإعلانات المستهدفة في ميزة Status ، وفي النهاية ، سيعمل على طرح الرسائل التسويقية من العملاء التجاريين أيضًا.



وكشفت فوربس، إنه هذا كان السبب الرئيسي وراء ترك برايان أكتون المؤسس المشارك لـ WhatsApp التطبيق في سبتمبر 2017 ، وفقًا للمقابلة التي أجراها مع مجلة فوربس Forbes ، إلى جانب المخاوف بشأن الطريقة التي استخدم فيها فيسبوك تشفير التطبيق من النهاية إلى النهاية.



وقرر برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس تطبيق المراسلة الفوري واتس آب، أن يغادر العمل في شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا منه على خطط فيسبوك المستقبلية تجاه واتس آب.



وأوضح أكتون في مقابلة له مع مجلة فوربس ، أن فيسبوك تستخدم واتس آب لأغراض تجارية بحتة، ولتحقيق الربح بشكل أساسي، وذلك بعرض إعلانات مستهدفة في خانة الحالة الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.



كما أشار أكتون إلى أن شركة فيسبوك ستقدم أدوات تحليل بيانات لتوفير البيانات لأصحاب الأعمال، وهو ما يثير مخاوف من أن عملية فك تشفير رسائل المستخدمين ستصبح ممكنة.

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وأوضح أكتون أن الهدف من تطوير واتسآب كان لتوفير طريقة سهلة للجمهور للمحادثات والحفاظ على خصوصية مستخدميه، ولكن تبين له أن فيسبوك تختلف معه في هذا، مشيرا إلى أنهم إنهم رجال أعمال من الدرجة الأولى.



وفي خطوة غير منطقية لكنها تتصف بالأخلاقية والمثالية، خرج برايان أكتون من شركة فيسبوك، تاركا وراءه ما قيمته 850 مليون دولار من الأسهم، لأنه لم يستطع التوقيع على اتفاق عدم إفصاح من شأنه أن يسكته عن الحديث عن أسباب رحيله، كما أوضح لـ فوربس.



كما كشف أكتون عن ندمه لبيع تطبيقه "واتسآب" لـ "فيسبوك" في عام 2014، لأنه يعتبر أن هذا خيانة للمستخدمين الذين وضعوا ثقتهم في التطبيق منذ البداية.



وقال: "في النهاية بعت شركتي، لقد بعت خصوصية المستخدمين لكي احقق فائدة أكبر، لقد اتخذت قرارا وحلا وسطا، ولابد أن أتعايش معه في كل يوم".



ويصر موقع فيسبوك على أن الرسائل المرسلة بين مستخدمي واتس آب البالغ عددهم 1.5 مليار ستبقى مشفرة، وأنه "لا توجد خطط لتغيير ذلك".



لكن هذا قد لا يهم، فقد أشار باحثون أمنيون استشارتهم مجلة فوربس، قالوا أنه حتى مع وجود التشفير، سيكون من الممكن تقنيًا أن يستمد فيسبوك الكلمات الأساسية من رسائل الأشخاص ، ويستخدمها لفرض نموذج استهداف الإعلانات على فيسبوك بشكل أكبر على التطبيق.



وحاليًا البيانات الشخصية الوحيدة التي يمكن لـفيسبوك استخلاصها من مستخدمي واتس آب هي أرقام الهواتف الخاصة بهم.



وسواء كان ذلك أمرًا سيئًا فهو مفتوح للنقاش، وتوجه أليكس ستاموس ، كبير مسؤولي الأمن السابق في الفيسبوك ، إلى تويتر ليقول إن شركات التكنولوجيا "بحاجة إلى إيجاد نموذج أعمال مستدام للاتصالات المشفرة التي يتم إجراؤها بشكل احترافي من البداية إلى النهاية ووجود إعلانات تظهر للمستخدمين.



وواتس آب، هو تطبيق مثل أي تطبيق آخر ، يتكون من كود يمكن للمطورين التلاعب به كما يرونه مناسبًا، و في الوقت الحالي ، برمج تطبيق WhatsApp ليتلقي الرسائل ويرسلها مشفرة متيحًا خاصية التراسل الفوري، ولكن لا يوجد سبب تقني لعدم التمكن من فك أكواد تشفير واتس آب، عبر تحديد كلمات رئيسية في جمل مثل "صيد الأسماك" أو "عيد ميلاد" وإرسالها إلى خوادم فيسبوك لتتم معالجتها لخدمة الإعلانات .



وقال مات جرين ، وهو أستاذ مشارك في علوم الكمبيوتر في جامعة جون هوبكنز، أن هذا الأسلوب سيكون "أفضل لقطة" في الفيسبوك لمسح الرسائل دون أن يكسر التشفير في WhatsApp



وأضاف جرين: "الجانب السلبي، إلى جانب إضعاف الخصوصية الواضح ، هو أن Whats App سيضطر لإرسال رمز تحليل يمكن أن يكشف عن بيانات سرية يتم البحث عنها"، مشيرًا بذلك إلى القراصنة وهو الأمر الذي يهدد حسابات وخصوصية 1.5 مليار مستخدم لواتس آب.



ورأى موقع تيك كرانش، إن فيسبوك يتعرض لنقد شديد بسبب توجه مارك زوكربيرج الحالي على حساب المستهلكين، بعد سلسلة من الفضائح أدت إلى تدمير صورة فيسبوك، وهو ما قد يجعل الأمور أكثر صعوبة في إقناع رجال الأعمال بالإعلان عبر الفيسبوك ، أو إجباره على دفع أسعار أعلى ووضع ضمانات تعاقدية للاستقلال في الصفقات.



فإضافة إلى مغادرة مؤسس واتس آب لموقعه في شركة فيبسوك، غادر كذلك مؤسسو إنستجرام عندما تعرض استقلالهم للتهديد.



وكان قد ترك كذلك المؤسس الآخر المشارك في واتس آب WhatsApp ، جان كوم، الفيسبوك في أبريل بعد التوتر حول كيفية استثمار فيسبوك لتطبيقه وتأثير ذلك على الخصوصية.



وقال موقع تك مرانش، إنه مع بدأ ظهور إعلانات على الواتس آب، فهناك توقع بتباطؤ النمو لشركة فيسبوك، وهو ما قد يجعل فيسبوك يواجه أزمات كبيرة في العام القادم.



وخرج موقع "إي إف إف" التكنولوجي، بعنوان صادم انتقد فيه فيسبوك " فيسبوك يفرط في أمان المستخدمين لأجل المال"، ذاكرًا أن فيسبوك ومؤسسه يرتكب خطأ ضخم بالتضحية بالمصداقية، فالمستخدم يعطي فيسبوك رقمه ليقوم فبسبوك بفضح شفرات الأمان لأجل أموال الإعلانات.

